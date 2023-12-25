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        Gaziantep'te motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 18:22 Güncelleme: 25.12.2023 - 18:22
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        Gaziantep'te motosikletin çarptığı yaya yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

        Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, Hatay Bulvarı Yeni Mahalle'de 64 yaşındaki M.İ'ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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