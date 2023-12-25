Gaziantep'te motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, Hatay Bulvarı Yeni Mahalle'de 64 yaşındaki M.İ'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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