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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziantep'te Türkiye Kooperatifler Fuarı açılışında konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların iş gücüne katılım oranlarının ve kadın istihdam oranlarının arttığını belirterek, "Kadınların iş ve ev hayatı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmasının önüne geçmek için çalışıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 17:48 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:48
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziantep'te Türkiye Kooperatifler Fuarı açılışında konuştu:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların iş gücüne katılım oranlarının ve kadın istihdam oranlarının arttığını belirterek, "Kadınların iş ve ev hayatı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmasının önüne geçmek için çalışıyoruz." dedi.

        Bakan Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile katıldığı Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışında, Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Kadın girişimciliğin ekonomik ve toplumsal ilerlemenin itici güçlerinden olduğunu ifade eden Göktaş, "Kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rollerini güçlendirecek, onların yaratıcılığını geliştirecek ve kadın girişimcilere alan açacak faaliyetleri çok önemsiyoruz. Yenilikçi fikirlerin ve işbirliklerinin yeşerdiği bu türde platformların, girişimciliğin sürdürülebilir bir büyüme yakalaması için kritik önemde olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

        Bakanlık olarak, sosyal politikaları bireyin ve ailenin yapısını güçlendirmeye yönelik planladıklarını aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

        "Bu bakışla, aile içi ilişkilerini destekleyici, çocuk ve gençlerin psikolojik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan programlarla toplumsal refahı artırmayı hedefleyen bir vizyonla hizmetlerimizi yürütüyoruz. 12. Kalkınma Planımızda yer alan 'nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum' hedefimiz doğrultusunda sosyal politikalar üretmeye devam ediyoruz. Kadınların toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, bu hedefimizi gerçekleştirmede adeta kilit bir role sahip. Kadınların iş gücüne katılımının teşvik edilmesi için mesleki eğitim programları, girişimcilik destekleri gibi birçok başlıkta da bu vizyona hizmet edecek faaliyet ve desteklerle kadınlara fırsatlar sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, AK Parti iktidarları süresince kadın istihdamı konusunda Türkiye önemli bir mesafe kat etti."

        - "Kadın istihdam oranını yüzde 33'e yükselttik"

        Kadınların iş gücüne katılım oranlarının arttığını anlatan Göktaş, "2002 yılında yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2023 yılı ekim ayında yüzde 30,2'ye çıkmış durumda. Aynı dönem için kadın istihdam oranını da yüzde 25'ten yüzde 33'e yükselttik. Esnek çalışma saatleri, doğum ve süt izinleri, çocuk bakım hizmetlerine erişim gibi düzenlemelerle kadınların iş ve ev hayatı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmasının önüne geçmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

        - "1010 yeni kadın kooperatifi kurduk"

        Bakan Göktaş, 2018'de "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü"nün Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile 6 Eylül 2023'te yapılan protokolle beş yıl daha uzattıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Bu protokol kapsamında, yerel düzeyde Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla 894 çalıştay ve bilgilendirme toplantısı düzenledik. Yaklaşık 45 bin kişiye ulaştık ve 1010 yeni kadın kooperatifi kurduk. Ürün geliştirme, gıda güvenirliği ve ürün hikayeleştirme gibi konularda toplamda 3 bin 844 kişiye eğitim verdik. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu faaliyetlerden, bugüne kadar yaklaşık 8 binden fazla kişi faydalandı. Kadın kooperatiflerini satış ve pazarlama alanlarında güçlendirmek için kapsamlı bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu amaçla, özel sektör, e-ticaret platformları ve yerel yönetim temsilcileri dahil olmak üzere 10 ilde Pazarlama Ağı Geliştirme Toplantıları düzenledik. Kooperatiflerin daha görünür ve tercih edilebilir olmasını sağlamak, yeni müşteri ve iş ortaklıkları yaratmak ve kamuoyu farkındalığını artırmak adına fuarları önemsiyoruz. Ülkemizde bilhassa kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin arttırılması, kooperatifler aracılığıyla ticaretin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkürü borç bilirim."

        Bakanlar Bolat ile Göktaş, başarı gösteren 10 kooperatif başkanına plaket verdi.

        Bakanlar ile beraberindeki Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer katılımcılar, fuar açılışını gerçekleştirdikten sonra stantları ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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