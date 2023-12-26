Gaziantep'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, H.Ş (26) idaresindeki 31 AJE 30 plakalı otomobil ile T.İ.Ç'nin (28) kullandığı 34 AAY 713 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile F.Ş. (57) ve S.Ç. (55), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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