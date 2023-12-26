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        Gaziantep'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:31 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:31
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        Gaziantep'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, H.Ş (26) idaresindeki 31 AJE 30 plakalı otomobil ile T.İ.Ç'nin (28) kullandığı 34 AAY 713 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile F.Ş. (57) ve S.Ç. (55), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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