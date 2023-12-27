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        Gaziantep'te 58 düzensiz göçmen yakalandı

        Gaziantep'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 58 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:48
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        Gaziantep'te 58 düzensiz göçmen yakalandı
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        Gaziantep'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 58 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine ilişkin çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ülkeye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda, otomobilin içerisinde ve bagajında 13, şüphelilerin kullandığı bağ evinde ise 45 düzensiz göçmen yakalandı.

        Operasyonda ülkeye yasa dışı yollardan geçen göçmenleri taşıyarak "Göçmen kaçakçılığı" suçunu işleyen A.T, C.K, O.A. ve C.K. gözaltına alınırken, kaçakçılıkta kullanılan 3 araca el konuldu.

        Yakalanan 58 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek için ilgili kuruma sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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