Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve silahla yaralama olayının şüphelisi olan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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