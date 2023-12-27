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        Gaziantep'te Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 spor etkinliği yapıldı

        Gaziantep'te Cumhuriyet'in 100'üncü yılında farklı branşlarda 100 spor etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:23 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:50
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        Gaziantep'te Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 spor etkinliği yapıldı
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        Gaziantep'te Cumhuriyet'in 100'üncü yılında farklı branşlarda 100 spor etkinliği gerçekleştirildi.

        Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 Gençlik ve Spor Organizasyonu: Spor Yazarları Buluşması" programında kentte yapılan spor etkinliklerinin gösterimi yapıldı.

        Şehitkamil ilçesinde bu yıl çeşitli branşlarda 11 bin 859 müsabakanın yapıldığı bildirildi.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, programda, gençleri korumak ve kollamak adına sporun önemli olduğunu söyledi. İlçede yetişen sporcuların uluslararası spor müsabakalarında yer aldığını aktaran Fadıloğlu, şunları kaydetti:

        "Bugün özel bir gün. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 100 etkinliği sıraladık. Aslında göreve geldiğimiz andan itibaren bu tür etkinlikleri devam ettirdik. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır şekilde bir uygulama olsun diye bu tür faaliyeti duyurmak istedik. Göreve geldiğimiz tarihten bugüne olimpiyata giden noktada sporcu yetişme noktasına geldik. Milli takımlara ne kadar çok sporcu gönderebiliriz? Milli takımların başarısını nasıl daha yukarıya çıkarabiliriz hedefiyle uğraştık. Şu an da futbol ve diğer branşlarda milli sporcularımızın hepsini tesis etmiş olduk."

        Başkan Fadıloğlu, törende kentte düzenlenen spor etkinliklerine katkı sunan Anadolu Ajansı'nın da aralarında bulunduğu bazı medya kuruluşlarına plaket takdim etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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