Gaziantep'te meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki baraj inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

Çubukdiken Mahallesi'nde yapımı süren baraj inşaatındaki tünel çalışmaları sırasında göçük yaşandı.

Göçükte işçi Ahmet Barut yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Barut'u Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

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