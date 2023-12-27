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        Gaziantep'te meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki baraj inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 21:54 Güncelleme: 27.12.2023 - 21:54
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        Gaziantep'te meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki baraj inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

        Çubukdiken Mahallesi'nde yapımı süren baraj inşaatındaki tünel çalışmaları sırasında göçük yaşandı.

        Göçükte işçi Ahmet Barut yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Barut'u Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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