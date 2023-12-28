Gaziantep'teki Oyun ve Oyuncak Müzesi'ni 10 yılda 1 milyon kişi ziyaret etti Gaziantep'te 2013'te hizmete giren Oyun ve Oyuncak Müzesi'ni 1 milyon 10 bin 728 kişi ziyaret etti.

Gaziantep'te 2013'te hizmete giren Oyun ve Oyuncak Müzesi'ni 1 milyon 10 bin 728 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde hizmet veren müzede, birçok geleneksel oyun ve oyuncak bulunuyor.

Ziyaretçiler müzede 1700'lü ve 1800'lü yıllarda kullanılan oyuncakları görme fırsatı da buluyor.

​​​​​​​Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi Birim Sorumlusu Aslıhan Yıkıcı, müzenin 10. yılını kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Müzenin her yıl bir adım daha ileriye gitmesi için çalıştıklarını aktaran Yıkıcı, şunları kaydetti:

"Coğrafi konumumuzun zenginliği, bizim oyuncak kültürü konusunda da zengin olmamamıza katkıda bulunmuştur. Müzede sergilenen bir oyuncağın sadece oyuncak olmadığını onun bir hikayesinin olması, sosyo-kültürel bir değerinin olması müze olarak zenginliğimize zenginlik katmıştır. Dışardan bakıldığı zaman diğer ülkelerin geçmiş yıllarda oyuncak yapımı konusunda bizden çok önde olduğunu görüp üzülen ziyaretçimiz çok olmakta ancak bazen göremediğimiz çok ince bir çizgi bulunmakta. Biz ülke olarak belki çok oyuncak fabrikalarında oyuncak üretmedik ancak kültürümüzü yansıtan, bizi birbirimize bağlayan, bugünlere gelmemize yardımcı olan o kadar çok oyuncağımız var ki. Bunları insanlara anlatmak, bugün bu müzede sergilemek ve en güzeli de bu değerleri hiç bilmeyen, duymayan çocuklara aktarmak, bunları nesilden nesile taşımak burada çalışmanın en güzel yanlarından birisi."