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        Gaziantep'te devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü öldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:46 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:50
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        Gaziantep'te devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü öldü
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İsmail Erdem yönetimindeki 27 SD 726 plakalı mazot yüklü tanker, Osmaniye-Nurdağı kara yolu Kurudere Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem, kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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