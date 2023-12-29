Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        M.E.T 'nin kullandığı 27 ANY 57 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Sakçagözü Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile beraberindeki A.B.Ş ile E.T yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı
        TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durdu
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durdu
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta

        Benzer Haberler

        Gastronomi kenti Gaziantep'te mozaik sanatçısı baharatları sanata dönüştürd...
        Gastronomi kenti Gaziantep'te mozaik sanatçısı baharatları sanata dönüştürd...
        Şarampole devrilen tankerin şoförü öldü
        Şarampole devrilen tankerin şoförü öldü
        Gaziantep'te devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü öldü
        Nizip'te SEUP projesi ile atölye yenileme çalışması yapıldı
        Nizip'te SEUP projesi ile atölye yenileme çalışması yapıldı
        Gaziantep'teki Oyun ve Oyuncak Müzesi'ni 10 yılda 1 milyon kişi ziyaret ett...
        Gaziantep'teki Oyun ve Oyuncak Müzesi'ni 10 yılda 1 milyon kişi ziyaret ett...
        Gaziantep iş dünyasından asgari ücret memnuniyeti
        Gaziantep iş dünyasından asgari ücret memnuniyeti