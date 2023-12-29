Gaziantep'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.E.T 'nin kullandığı 27 ANY 57 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Sakçagözü Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile beraberindeki A.B.Ş ile E.T yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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