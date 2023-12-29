Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Kadınlar kooperatifleşerek güçleniyor

        FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin dört bir yanındaki üretici kadınlar, kooperatifleşmeyle güç birliği yaparak ev ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlar kooperatifleşerek güçleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin dört bir yanındaki üretici kadınlar, kooperatifleşmeyle güç birliği yaparak ev ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

        Coğrafi özellikleri ve kültürel varlığıyla birçok ürün ile lezzetin ortaya çıkarıldığı Türkiye'de, kadınların yöresel ve bölgesel ürettiği ürünler önemli bir gelir kapısı oluyor.

        Kadınların binbir zahmet ve emekle ürettiği ürünler kooperatif çatısı altında daha geniş kitlelere ulaştırılıyor.

        Kooperatifleşerek eğitim, sağlık, sigorta, kredi ve diğer gerekli hizmetlere erişimde fırsatları değerlendiren kadınlar, ticari faaliyetleri ve kurumsallaşma bakımında önemli mesafe kat ederken, üretimleriyle ekonomiye de katkı sağlıyor.

        Düzce Tarım Doğal Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sibel Günçabuk, AA muhabirine, Düzce'nin yöresel ürünlerinin yanı sıra sepet üretimi yaptıklarını söyledi.

        Kabaktan reçel, kurutma gibi 99 çeşit üretim yaparak satışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Günçabuk, kooperatif fuarlarının kendilerine önemli fırsat sunduğunu dile getirdi.

        - "Kooperatifle kurumsallaşıyoruz"

        Günçabuk, kadınların üretiminde kooperatifin önemli katkıları bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Kadın evinde, mahallesinde, köyünde üretiyor ama merdiven altı oluyor. Devlet bizi kooperatifle kurumsal bir çatı altına aldı. Şimdi mısır unu öğüttüğümüzde daha hijyenik ve izin belgelendiriyoruz. Kooperatifle kurumsallaşıyoruz. Kadının her zaman güçlü olması güzel. Her zaman bir kadın ayakta durmalı, üretmeli, hazır beklememeli ve üretken millet olmalıyız. Ninelerimiz, dedelerimiz ürünlerini yapmış biz de bu ürünleri yeni yetişen nesillere aktarmalıyız. Kooperatifçilikte bu anlamda çok büyük bin anlam taşıyor."

        - "Kadın güçlüyse aile de güçlüdür"

        Trakya Emekçiler Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Saz ise süt reçeli, kuskus, tarhana başta olmak üzere Trakya bölgesine ait ürünleri üreterek 80 kadının bütçesine destek sağladıklarını ifade etti.

        Kooperatiflerini 3 yıl olmasına rağmen iyi ilerleme kaydettiklerini ve 2 zincir marketle anlaştıklarını aktaran Saz, şöyle devam etti:

        "Kadınların kooperatiflere girmesi ve dahil olması, aile bütçelerini katkı sunması demektir. Toplumda kadınların yeri çok önemli. Kadın güçlüyse aile de güçlüdür. Aile güçlüyse toplum güçlüdür. Kadın güçlü olduğunda çocuğunu daha iyi yetiştirir ve daha iyi imkanlarda eğitim verir. Biz 80 kadınla kendi ayaklarının üzerinde durması için eğitimler de veriyoruz. Kadınların toplumda daha iyi yaşamalarına imkan sağlanıyor. Kooperatifçilikte bunu sağlıyoruz."

        - "Anadolu kadını kendisine güvensin her şeyi başarır"

        Erzurum Palandöken Kadın Kooperatifi Başkanı ise Aslı Çakır da kooperatif bünyesinde 85 kadınının çalıştığını söyledi.

        Kooperatifleşmenin çok güzel olduğunu aktaran Çakır, şunları kaydetti:

        "Ürettiğini sunmak, başarmak, kendine güvenmek, başardığını bilmek eve katkıda bulunmak gerçekten çok güzel. Desteğimiz olursa daha da güzel oluyor. Gerçekten kadınlar çok çalışkan ummadığınız şeylerden iyi işler çıkarıyoruz. Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Anadolu kadını kendisine güvensin her şeyi başarır. Anadolu kadını yoklukta, varlıkta çıkaracağı çok güzel şeyler var."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Almanya'ya dönüyor!
        Almanya'ya dönüyor!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı
        TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        Trump'a bir seçim yasağı daha

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kaçak 6 bin 850 ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi
        Gaziantep'te kaçak 6 bin 850 ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Gastronomi kenti Gaziantep'te mozaik sanatçısı baharatları sanata dönüştürd...
        Gastronomi kenti Gaziantep'te mozaik sanatçısı baharatları sanata dönüştürd...
        Şarampole devrilen tankerin şoförü öldü
        Şarampole devrilen tankerin şoförü öldü
        Gaziantep'te devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü öldü
        Nizip'te SEUP projesi ile atölye yenileme çalışması yapıldı
        Nizip'te SEUP projesi ile atölye yenileme çalışması yapıldı