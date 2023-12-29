Şahinbey'de 2023 yılında 9 bin 470 çiftin nikahı kıyıldı

Şahinbey ilçesinde 2023 yılında 9 bin 470 çift, imza atarak "dünya evine" girdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, evliliği teşvik ettiklerini söyledi.

İlçe olarak Türkiye'de en fazla çocuğun Şahinbey ilçesinde doğduğunu kaydeden Tahmazoğlu, "İlçemizde yılda yaklaşık 18-19 bin çocuk dünyaya geliyor. Bir o kadar da evlenen gencimiz var. Yıllardır Türkiye'de en fazla evlilik Şahinbey'de gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Toplumun çekirdek yapısının aile olduğunu belirten Tahmazoğlu, şunları aktardı:

"Çünkü toplumumuzun çekirdek yapısı ailedir. Aileyi ne kadar güçlü kılarsak toplumumuz o kadar güçlü olur. Gençlerimize Şahinbey Belediyesi olarak 15 yıldır evlilik okulumuz aracılığıyla eğitimler veriyoruz. Bu okulumuza katılan çiftlerimizin tamamına düğün hediyesi olarak çamaşır makinası hediye ediyoruz. Evlenecek çiftlerimizden maddi imkanları kısıtlı olanlara ise çamaşır makinasının yanı sıra buzdolabı, fırın, elektrik süpürgesi, 2 halı ve 7 kişilik oturma grubu hediye ediyoruz. Ayrıca evlenen çiftlerimize mutluluğa imza attıkları kalemi ve kol saati hediye ediyoruz. Amacımız evliliği teşvik etmek. Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Bugün itibariyle 9 bin 470 çiftimizin nikahını kıymış olduk ve bu da kendi içinde bir rekor. Diğer belediyeler her yıl 6 bin civarında nikah kıyarken biz her yıl 9-10 bine yakın çiftimizin nikahını kıymış oluyoruz."