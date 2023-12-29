Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Nurdağı ilçesinde durduğu 3 araçta yaptığı aramada, yurda yasa dışı yollarla giren 19 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.B, İ.K. ve İ.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 göçmen kaçakçısı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.