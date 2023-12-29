Gaziantep FK, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı ve antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Antrenmanda koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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