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        Gaziantep FK, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 20:55 Güncelleme: 29.12.2023 - 20:58
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        Gaziantep FK, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı ve antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

        Antrenmanda koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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