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        Gaziantep'te inşaatın tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı

        Gaziantep'te yapımı süren bir inşaatın tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:43
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        Gaziantep'te inşaatın tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
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        Gaziantep'te yapımı süren bir inşaatın tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

        Şahinbey ilçesine bağlı İncilikaya Mahallesi'nde yapımı süren dükkan inşaatına beton döküldüğü sırada tabla çöktü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Çökme sırasında tabla üzerinde bulunan işçiler İsmail D. ile Mahmut M. yaralandı.

        Ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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