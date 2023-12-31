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        Gaziantep'te 300 litre kaçak alkol ele geçirildi

        Gaziantep'te yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 300 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:59
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        Gaziantep'te 300 litre kaçak alkol ele geçirildi
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        Gaziantep'te yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 300 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı gecesi sahte ve kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek amacıyla Şahinbey ilçesindeki belirlediği iş yerlerine operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler yaptıkları aramalarda, 300 litre kaçak alkol, satışı yasak 420 cinsel içerikli ürün ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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