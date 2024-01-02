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        Gaziantep'te yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındıq

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:35
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        Gaziantep'te yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındıq
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

        İslahiye'de yaşayan emekli polis memuru Mehmet Ali Kurt, Kahramanmaraş'tan Gaziantep'in Nurdağı ilçesine giderken yol kenarında yaralı kızıl şahin buldu.

        Kurt, durumu İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi.

        Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahin, yapılacak tedavinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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