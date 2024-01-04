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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Pendikspor'u konuk edecek

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:43
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Pendikspor'u konuk edecek
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

        Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

        Ligde 17 maçta 6 galibiyet, bir beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde ise 27 gole engel olamadı.

        Ligde topladığı 19 puanla 15. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

        Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Bikel ve Gradel, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Dragus ve Markovic, bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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