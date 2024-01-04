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        Şanlıurfa'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan çiftçi öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan çiftçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 12:32 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:32
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        Şanlıurfa'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan çiftçi öldü
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan çiftçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Bozan Artar (65), 30 Aralık'ta Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki arazisini sürdüğü sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı Artar'ı Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Buradaki müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilen Artar, bugün yaşamını yitirdi.

        Artar'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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