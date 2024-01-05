Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Gaziantep'te konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Depremde hasar da çok fazlaydı ve 850 bin bağımsız birim ve kolay değil. Çok şükür şu anda biz 307 bin konutun, iş yerinin işlerine başladık ve yolunda gidiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:40 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Gaziantep'te konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Depremde hasar da çok fazlaydı ve 850 bin bağımsız birim ve kolay değil. Çok şükür şu anda biz 307 bin konutun, iş yerinin işlerine başladık ve yolunda gidiyor." dedi.

        Özhaseki, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ndeki Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere, düzenledikleri toplantıyla çalışmalara ilişkin eksiklikleri ve gereklilikleri görüştüklerini söyledi.

        Gaziantep'te 25 bin kadar konutun inşa edildiğini ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanı'mız geldiğinde bunların teslimatını yapacağız. Geriye kalanları da 3-5 ay içerisinde bitireceğiz. Köylerde de çelik evlere başlıyoruz. İlçelerimizdeki eksik ve sayıları tek tek belirleniyor, yer tespitleri yapılıyor. Daha önce belirlediğimiz standartlar üzerinde köy evlerimizin de inşaatına başlıyoruz. Onları 6-8 ay içerisinde tamamıyla bitireceğiz. Burada hasar büyüktü, yıkılan ne kadar evimiz, iş yerimizi varsa bunların hepsini gerek önümüzdeki bir ay içerisinde yapacağımız teslimatlar gerekse 2024 yılı içerisinde bitecek olan inşaatlarımızla hak sahiplere vereceğiz. İnşallah bunları da bitirmiş olacağız."

        Özhaseki, Türkiye'nin büyük bir afetle karşılaştığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

        "1000 yıllık Anadolu medeniyet tarihimizde karşımıza gelebilecek, gelmiş en büyük felaketle karşılaştık. Depremde hasar da çok fazlaydı ve 850 bin bağımsız birim ve kolay değil. Çok şükür şu anda biz 307 bin konutun, iş yerinin işlerine başladık ve yolunda gidiyor. Geriye kalanlar da zaten 'yerinde yaparım' diyen müracaatıyla tamamlanacaktır. Çok kısa sürede içerisinde birçok şehrimizde hayat yeniden başlayacak, ekonomik canlılık olacak ve sokaklarda çocuklar cıvıl cıvıl koşacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki: Gaziantep´te 10 bin konutu bir ay sonra teslim edeceğiz
        Bakan Özhaseki: Gaziantep´te 10 bin konutu bir ay sonra teslim edeceğiz
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Gaziantep'teki arıt...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Gaziantep'teki arıt...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçan şüph...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçan şüph...
        Gaziantep'te yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçanların yakalanması...
        Gaziantep'te yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçanların yakalanması...
        Gaziantep FK, Pendikspor maçına hazır
        Gaziantep FK, Pendikspor maçına hazır
        Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı