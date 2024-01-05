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        Akademisyenler depremler sonrası çalışmaları zirvede değerlendirecek

        Gaziantep'te akademisyenler, depremler sonrası yapılacak çalışmaları "Deprem Bölgesi Zirvesi"nde ele alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:51
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        Akademisyenler depremler sonrası çalışmaları zirvede değerlendirecek
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        Gaziantep'te akademisyenler, depremler sonrası yapılacak çalışmaları "Deprem Bölgesi Zirvesi"nde ele alacak.

        Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi 15-16 Şubat tarihlerinde "Deprem Bölgesi Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak.

        Zirvede, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler teknik, sosyal, hukuki, ekonomik, kentsel ve sağlık etkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.

        Bölgede yaşanan aksaklıkların yanı sıra geleceğe yönelik projeksiyonların konuşulacağı zirvede, hukuki sorunlar, şehircilik, binaların durumları, yeni yerleşim yerleri, zemin ve bina dayanımları, kişilerin psikolojik sorunları, eğitimde yapılması gerekenler gibi konular da görüşülecek.

        Vatandaşlara açık zirveye, 6 oturumda 34 uzman katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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