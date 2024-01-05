Akademisyenler depremler sonrası çalışmaları zirvede değerlendirecek

Gaziantep'te akademisyenler, depremler sonrası yapılacak çalışmaları "Deprem Bölgesi Zirvesi"nde ele alacak.

Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi 15-16 Şubat tarihlerinde "Deprem Bölgesi Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak.

Zirvede, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler teknik, sosyal, hukuki, ekonomik, kentsel ve sağlık etkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.

Bölgede yaşanan aksaklıkların yanı sıra geleceğe yönelik projeksiyonların konuşulacağı zirvede, hukuki sorunlar, şehircilik, binaların durumları, yeni yerleşim yerleri, zemin ve bina dayanımları, kişilerin psikolojik sorunları, eğitimde yapılması gerekenler gibi konular da görüşülecek.

Vatandaşlara açık zirveye, 6 oturumda 34 uzman katılacak.