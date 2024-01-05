Stat:Kalyon

Hakemler:Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Nkoulou, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Ogün Özçiçek, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Markovic, Dragus

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeirra, Alparslan Öztürk, Berkay Sülüngöz, Serkan Asan, Gökcan Kaya, Lusamba, Fredrik Midtsjö, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Halil Akbunar

Gol: Dk. 12 Dragus (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 45+1 Sequeirra (Siltaş Yapı Pendikspor)

GAZİANTEP

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