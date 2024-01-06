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        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:32
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        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, O.B. yönetimindeki yabancı plakalı kimyasal ürün yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tır, ekiplerin gerekli incelemesinin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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