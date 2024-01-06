Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.B. yönetimindeki yabancı plakalı kimyasal ürün yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır, ekiplerin gerekli incelemesinin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı.

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