Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çıksorut Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş edilen Ömer Amiklioğlu ağır yaralandı.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Amiklioğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Amiklioğlu'nun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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