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        Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:52
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        Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Çıksorut Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş edilen Ömer Amiklioğlu ağır yaralandı.

        Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Amiklioğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Amiklioğlu'nun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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