Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 75'e ulaştı

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım oranının yüzde 75'e ulaştığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:34 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 75'e ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım oranının yüzde 75'e ulaştığını söyledi.

        Çeber, Valilik binasında, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2023 değerlendirme toplantısı düzenledi.

        Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kentteki asayiş ve tedbirlere yönelik sunum yaptı.

        Sunum sonrası açıklamada bulunan Vali Çeber, Gaziantep'in her anlamda cazibe merkezi olduğunu söyledi.

        Kentin her anlamda huzurlu bir şehir olduğuna işaret eden Çeber, şöyle konuştu:

        "Kentten 10 milyarın üzerinde ihracat yapıldı. Her hafta hayırseverlerle birlikte 2-3 protokol imzalıyoruz. Çok büyük bir afet yaşadık. 800 bin civarında konut etkilendi. 11'i direkt olmak üzere 18 vilayet depremlerden etkilendi. Gaziantep'te 25 bin 700 civarında konutun ihalesi yapıldı, 2 binin üzerinde konut bitti. 1 ay içerisinde de 10 bin konutumuz teslim aşamasına gelecek."

        - "11 bin ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı"

        Kentte depremler sonrası hasara uğrayan konut ve benzeri yerlerde yıkımların sürdüğünü aktaran Çeber, şöyle devam etti:

        "26 bin civarında yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı bina vardı. 4 bini deprem anında yıkılan, 5 bin civarındaki acil yıkılması gerekendi. O zaman Nurdağı'nda koordinatör olarak bulunuyordum. 14 bin civarında ağır hasarlı binamız vardı. Ben geldiğimde de bin civarında yıkım yapılmıştı. Şu an da 11 bin ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı, yüzde 75 seviyelerindeyiz. 3 bin civarında ağır hasarlı binamız kaldı, bunlardan bir kısmı mahkeme kararı olanlardır. Bir kısmı kayıtlı tarih eser niteliğinde olup daha hassas çalışılması gereken olmak üzere çok önemli bir mesafeyi hallettik. Yıkımları yüzde 75'lere kadar getirdik ve devam ediyoruz."

        Depremler sonrası vatandaşların başvurduğu hak sahipliği ve yerinde dönüşüm başvurularına ilişkin de açıklama yapan Çeber, şunları kaydetti:

        "Yerinde dönüşüm sayısı 13 bin kişi. Bu vatandaşlara hibe ve kredi tutarı ise 8 milyon lirayı aştı. 11 bin civarında yapının enkazı kaldırılmış durumda. Hak sahipliği çalışmaları hemen hemen tamamlandı. Kura çekilebilir hale geldi. 32 bin 600 vatandaşımıza da nisan ayından bugüne kadar 483 milyon lira kira ödemesi yapıldı. Nurdağı ve İslahiye'de 133 ticarethanenin teslim yapıldı, 86 yerin kurası çekildi. 203 ticarethanenin de yapımı devam ediyor."

        Toplantıya, kurum amirleri, basın mensupları ve ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi

        Benzer Haberler

        Türkiye 2023'te 2 milyar 752 milyon dolarlık halı sattı
        Türkiye 2023'te 2 milyar 752 milyon dolarlık halı sattı
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te acil serviste 'şüpheli valiz' alarmı
        Gaziantep'te acil serviste 'şüpheli valiz' alarmı
        Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Gaziantep'te 2 grup arasında silahlı kavga; 1 ölü
        Gaziantep'te 2 grup arasında silahlı kavga; 1 ölü
        Türkiye'den 2023'te 12,4 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı
        Türkiye'den 2023'te 12,4 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı