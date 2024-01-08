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        Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, hastaneye kaldırıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica'nın artan sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:01 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:01
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        Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, hastaneye kaldırıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica'nın artan sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

        Kulübün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır." denildi.

        Kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan Sumudica'nın genel durumunun iyiye gittiği belirtildi.

        Açıklamada, "Teknik direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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