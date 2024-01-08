Gaziantep'te bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak ateş açan zanlı tutuklandı
Gaziantep'te, bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak silahla ateş açan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te, bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak silahla ateş açan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2023'te çarşı ve mahalle bekçileri, devriye sırasında durumundan şüphelendiği E.Ö'yü durdurmak istedi.
Bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak silahla ateş açan E.Ö, bel ve bacağından silahla vurularak etkisiz hale getirildi.
Şüphelinin Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) farklı suçlarda 14 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 4 farklı suçtan arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.