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        Nurdağı ve İslahiye'de afetzede üniversite öğrencilerine 2 biner lira nakdi destek

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ikamet eden üniversite öğrencilerine 2 biner lira nakdi destek verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 18:51 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:51
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        Nurdağı ve İslahiye'de afetzede üniversite öğrencilerine 2 biner lira nakdi destek
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ikamet eden üniversite öğrencilerine 2 biner lira nakdi destek verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ocak ayı meclis toplantısında, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için üniversite öğrencilerine nakdi destek verilmesi kararlaştırıldı.

        Bu kapsamda İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet eden üniversite öğrencilerine 2 bin lira nakdi destek sağlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, öğrencilere destek vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

        Mecliste üniversite öğrencilerini destekleme kararı aldıklarını aktaran Şahin, "Deprem bölgesinde üniversiteye giden çocukların ciddi bir eğitim ihtiyacı var. Bütün verilen kitaplar enkaz altında kaldığı için kitap almaları gerekiyor. Bu kararı ondan sonra getirdik." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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