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        Gaziantep FK, Hatayspor'a konuk olacak

        Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Gaziantep FK, yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:56 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:56
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        Gaziantep FK, Hatayspor'a konuk olacak
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        Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Gaziantep FK, yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Ligde 18 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 22 gol attı, kalesinde ise 29 gole engel olamadı.

        Topladığı 20 puanla 14. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

        Gaziantep FK'de sarı kart cezalısı takım kaptanı Papy Djilobodji'nin yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Bikel ve Gradel, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Dragus ve Markovic, bu maçta sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

        - Sumudica'nın durumu maç günü belli olacak

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, dün artan sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

        Tedavisi devam eden Sumudica'nın takımının başında sahada olup olmayacağı maç günü netlik kazanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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