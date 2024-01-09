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        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

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