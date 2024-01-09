Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig&#39;de yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica&#39;nın rahatsızlığından dolayı katılamadığı antrenman, antrenör Cristian Petre yönetiminde yaklaşık 1 saat sürdü.Isınma ve 5&#39;e 2 çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, kara yoluyla maçın oynanacağı Mersin&#39;e giderek kampa girecek.