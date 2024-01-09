Milletvekili Şahin, Nurdağı'ndaki hastane inşaatını inceledi
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yapımı süren Nurdağı Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yapımı süren Nurdağı Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yeniden inşası için başlayan çalışmalar devam ediyor.
Bölgede süren çalışmaları yerinde görerek incelemelerde bulunan Milletvekili Ali Şahin, yetkililerden bilgi aldı.
Yapılacak hastanenin ilçenin sağlık ihtiyaçlarına önemli ölçüde katkı sağlayacağını ifade eden Şahin, "Nurdağı ilçemizde yapımı devam eden 100 yatak kapasiteli çelik konstrüksiyon devlet hastanemizi ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Hastanemiz önümüzdeki 3 ay içinde büyük ölçüde tamamlanmış olacak böylelikle Nurdağı ilçemiz tam teşekküllü bir devlet hastanesine kavuşmuş olacaktır." dedi.
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