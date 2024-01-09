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        Gaziantep'te 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:51 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:51
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        Gaziantep'te 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Çeber, mesajında, basın mensuplarının haklarını düzenleyen ve "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutladıklarını belirtti.

        10 Ocak gününün hayatımızın her alanına dokunan basın mensuplarının haklarının yasal güvence altına alındığı, mesleklerinin anlamlandırıldığı ve onurlandırıldığı çok özel bir gün olduğunu ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

        "İlimizde bu mesleği icra eden gazetecilerimizle her zaman birlikte yol yürüyoruz. Şehrimizi ve bölgemizi etkileyen deprem afetinden sonra vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışırken yanımızda olan gazetecilerimiz, vatandaşlarımıza doğru bilgiyi ulaştırmaya çalıştığımız her yerde, her zaman vefakar gazetecilerimizle birlikteydik. Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle gazeteciliğe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek hayatı diliyorum."

        - "Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise mesajında, çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığının, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşulu olduğunu ifade etti.

        İfade özgürlüğü ve basın hürriyetinin demokrasinin olmazsa olmaz unsurları olduğunu kaydeden Şahin, "Gazetecilik mesleği, mesaisi ömür boyu süren, telaş ve fedakarlığı günün her anına yayılan çok önemli bir meslek. Toplumun her kesiminden insanla her an beraber hareket eden, daha çok okuyan, daha dikkatle dinleyen, daha farkında bakan her gazetecimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü çok önemsiyorum. Sizler, iyinin, kötünün, yanlışın olduğu kadar güzelin, doğrunun ve emeğin de tanığısınız. Gazeteciler toplumun şahididir. Gazeteci, haberinin ulaştığı her coğrafyada sesini duyuran, etkilerini sürdüren, karşılığını bulan özel bir mesleğin mensubudur." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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