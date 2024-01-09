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        Gaziantep'te üniversite sınavına giren öğrencilere ücretsiz yemek dağıtılıyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversitede sınava giren öğrencilere yemek ikramı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:34
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        Gaziantep'te üniversite sınavına giren öğrencilere ücretsiz yemek dağıtılıyor
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversitede sınava giren öğrencilere yemek ikramı yapılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sınav döneminde motivasyonunu artırmak için 15 gün boyunca 1500 öğrenciye yemek dağıtılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Kübra Çinkılıç, öğrencilerin sınav döneminde yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirtti.

        Sınav sürecinin stresli olduğunu aktaran Çinkılıç, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl da olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin zamandan tasarruf etmesi için yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuyoruz. 15 gün boyunca yemek tırımız merkez kütüphanesinin önünde öğrencilerimize her akşam ücretsiz yemek dağıtacak. Umarız, bu süreçte bir nebze de olsa öğrencilerimizin başarısına katkımız olur."

        Galeri
        Galeri

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