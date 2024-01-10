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        Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Hatayspor karşısında takımın başında olmayacak

        Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, bugün oynanacak Atakaş Hatayspor karşısında takımın başında olmayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:44 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:44
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        Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Hatayspor karşısında takımın başında olmayacak
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        Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, bugün oynanacak Atakaş Hatayspor karşısında takımın başında olmayacak.

        Kulübün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Sumudica'nın bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Teknik direktörümüz Marius Sumudica, Hatayspor karşılaşmasında takımımızla birlikte olamayacaktır. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkiklerin ardından bir süre daha dinlenmesine karar verilen teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın sağlık durumu iyiye doğru gitmektedir. Marius Sumudica'ya bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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