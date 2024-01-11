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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:40
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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

        Ülkeye yasa dışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve 2014-2018 yılları arasında Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.M.M, şafak operasyonuyla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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