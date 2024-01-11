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        Gaziantep'te obez hastanın kanserli dokusu ameliyat ile çıkarıldı

        Gaziantep'te ileri derece obez olan 58 yaşındaki hastanın sağ böbreğindeki kanserli kitle ameliyatla alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:35
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        Gaziantep'te obez hastanın kanserli dokusu ameliyat ile çıkarıldı
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        Gaziantep'te ileri derece obez olan 58 yaşındaki hastanın sağ böbreğindeki kanserli kitle ameliyatla alındı.

        25 Aralık Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada,58 yaşındaki ileri derece obez hastanın sağ böbreğindeki kitlenin Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Öztürk tarafından alındığı belirtildi.

        Ameliyatın başarılı geçtiği ve hastanın sağlığına kavuştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Riskli vakalardan bir diğeri de sol böbrekteki 6 cm'lik kitleye bağlı kanama olasılığından dolayı gebeliği sonlandırılmış E.S'ye başarılı geçen operasyonla böbrek koruyucu kanser ameliyatı yapılarak böbreğe zarar vermeden kanserli doku çıkarılmıştır. Operasyon sonrası yapılan takiplerinde sağlık durumu iyi olan hasta 3. günü taburcu edilmiştir. Ayrıca bir diğer vakada 78 yaşındaki kadın hastaya, sol böbrekte 3 cm kitle nedeniyle sol oparsiyel nefrektomi ameliyatı da ekibimiz tarafından başarılı bir şekilde uygulanmıştır."

        Tümörün boyutu ve yerleşimi nedeniyle böbrek koruyucu cerrahi imkanı olmayan hastalara benzer ameliyatların başarılı ile gerçekleştirilerek sonuç alındığı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri

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