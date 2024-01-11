Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen Enes Dilmeç'in adı 13 Kasım Ortaokulu'ndaki kütüphaneye verildi.

Depremde hayatını kaybeden İslahiye İstanbul Borsa Fen Lisesi öğretmeni Enes Dilmeç'in adının yaşatılması için mesai arkadaşları çalışma başlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle 13 Kasım Ortaokulu'nda kurulan kütüphaneye Dilmeç'in adının verilmesi kararlaştırıldı.

Öğretmenin adının verildiği "Şehit Öğretmen Enes Dilmeç Kütüphanesi", İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin'in katıldığı törenle açıldı.

Çetin, törende yaptığı konuşmada, depremlerde eğitim camiasının büyük kayıplar verdiğini belirterek, kütüphanenin açılışına katkı verenlere teşekkür etti.

Vefat eden öğretmenin adının verildiği kütüphane, kurdele kesilerek açıldı.

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