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        İslahiye'deki marketlerde fiyat denetimi sürüyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde marketlerdeki fiyat denetimi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:33
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        İslahiye'deki marketlerde fiyat denetimi sürüyor
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        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde marketlerdeki fiyat denetimi sürüyor.

        İlçede zabıta ekiplerince temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edildi, raf ve kasa fiyatları denetlendi.

        Ekipler, ürünlerin gramajını ve son tüketim tarihlerini de inceledi.

        Ürünlerin fiyat kıyaslamasını yapan ekipler, alış ve satış faturalarını kontrol etti.

        ​​​​​​İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Palta, yaptığı açıklamada, denetimle herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını ve denetimlerin süreceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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