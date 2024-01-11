Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakikada sürdü.
Atakaş Hatayspor maçındaki futbolcuların özel program eşliğinde çalıştığı antrenmanda, diğer futbolcular ise ısınma, şut çalışmaları ve çift kale maç gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.
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