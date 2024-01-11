Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 20:19 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakikada sürdü.

        Atakaş Hatayspor maçındaki futbolcuların özel program eşliğinde çalıştığı antrenmanda, diğer futbolcular ise ısınma, şut çalışmaları ve çift kale maç gerçekleştirdi.

        Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
        Gaziantep'te Türk Halk Müziği Korosu konser verdi
        Gaziantep'te Türk Halk Müziği Korosu konser verdi
        Oğuzeli Belediyesi'nin "Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor" projesine ödül ver...
        Oğuzeli Belediyesi'nin "Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor" projesine ödül ver...
        İslahiye'deki marketlerde fiyat denetimi sürüyor
        İslahiye'deki marketlerde fiyat denetimi sürüyor
        Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak
        Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak
        Gaziantep'te silahlı saldırıda bir kişi öldü
        Gaziantep'te silahlı saldırıda bir kişi öldü