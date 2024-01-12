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        Gaziantep'te 15 yaşındaki genci darbettikleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te 15 yaşındaki genci darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:33
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        Gaziantep'te 15 yaşındaki genci darbettikleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'te 15 yaşındaki genci darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 9 Ocak’ta 15 yaşındaki A.Z’nin darbedilmesiyle ilgili şüpheli H.Ö. ve M.F.K’nin polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

        Öte yandan şüphelilerden H.Ö.'nün taksirle yaralamadan 3 ayrı suç kaydının bulunduğu ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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