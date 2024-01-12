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        Türkiye'nin 2023'teki tekstil ihracatı 10 milyar dolara yaklaştı

        FIRAT ÖZDEMİR - Türk tekstil sektörü, geçen yıl 9 milyar 558 milyon 447 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:49 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:49
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        Türkiye'nin 2023'teki tekstil ihracatı 10 milyar dolara yaklaştı
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        FIRAT ÖZDEMİR - Türk tekstil sektörü, geçen yıl 9 milyar 558 milyon 447 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil ve hammaddeleri sektörü 2023 yılında 199 ülke ve serbest bölgeye ürün gönderdi.

        Geçen yıl sektör ihracatçıları, 2 milyon 329 bin 985 ton ürün karşılığında 9 milyar 558 milyon 447 bin dolar gelir sağladı.

        - ⁠En fazla ihracat Avrupa'ya

        Sektör, en çok geliri 5 milyar 947 milyon 998 bin dolarla kumaştan kazandı. Kumaşları 1 milyar 494 milyon 374 bin dolarla iplik ve 1 milyar 236 milyon 184 bin dolarla elyaf izledi.

        En fazla dış satımı 3 milyar 498 milyon 158 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Sektörün ihracatında ilk sıradaki ülke ise 749 milyon 431 bin dolarla İtalya. İtalya'yı 600 milyon 31 bin dolarla Beyaz Rusya ve 471 milyon 931 bin dolarla ABD izledi.

        TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, tekstil sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olduğunu belirtti.

        Tekstil sektörünün binlerce vatandaşa istihdam yarattığını ve gelir sağladığını ifade eden Kileci, şunları kaydetti:

        "Sektörümüzü ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 bizler için zorlu geçti. Sektörümüzün 2023'teki ihracatı geçtiğimiz yılın gerisinde kaldı. İnsanların geçtiğimiz yıl ve en azından bu yıl öncelikleri farklılaştı. Katma değerli, yeşil ve dijital dönüşüme uygun ürünler üreterek önce ihracatımızı tekrar 10 milyar dolar üzerine sonrasında da daha yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum. Sektörümüzdeki ihracatçılar, dünya pazarında hakimiyetini artırmak için fırsatları da değerlendirecektir. Bizim üreticimiz sanayicimiz zorluklar karşısında pes etmez, fırsat kollar. Bizim genlerimizde bu var. Önümüzdeki süreçte Avrupa Yeşil Mutabakatı'na hazırlıklarımızı sürdürüp buradan doğan fırsatları değerlendireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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