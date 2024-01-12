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        İslahiye'de 1000 sahipsiz sokak hayvanı sahiplendirildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki sahipsiz hayvan barınağında şu ana kadar 1000 sahipsiz hayvanı sahiplendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:00
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        İslahiye'de 1000 sahipsiz sokak hayvanı sahiplendirildi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki sahipsiz hayvan barınağında şu ana kadar 1000 sahipsiz hayvanı sahiplendirildi.

        Belediye Başkanı Kemal Vural, gazetecilere, 6 yıl önce gönüllülerle başlattıkları çalışmaların ardından ilçeye 10 bin metrekare büyüklüğünde barınak inşa ettiklerini söyledi.

        Barınaklarında şu anda 300 köpek ve 8 kedinin bakımını üstlendiklerini ifade eden Vural, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar 250 hayvan burada kısırlaştırıldı. 1000 de sahipsiz hayvanı sahiplendirmesi yapıldı. Hayvan hakları bizim için önemli ama sokaktaki insanımızın da canına malına dikkat etmemiz lazım. Sokak hayvanlarının saldırdığı olayları görüyorsunuz. Sahiplenmek isteyen ya da çocuklarına hayvan sevgisini aşılamak isteyenler barınağımıza çocuklarını götürebilirler."

        Barınak sorumlusu Bekir Şentürk ise barınaklarında sahipsiz hayvanlarının iyi şekilde bakıldığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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