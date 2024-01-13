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        Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 09:34 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:34
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        Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek
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        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

        Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

        Ligde 19 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 22 gol attı, kalesinde ise 29 gole engel olamadı.

        Ligde 21 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, rakibinden puan alarak alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

        - Son 4 maçtır kaybetmiyor

        Ligde son olarak 15. hafta evinde Trazonspor'a 3-1 yenilen Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

        Ligde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Güneydoğu temsilcisi, son oynadığı 7 karşılaşmadan ise sadece bir galibiyet aldı.

        - İç sahada sadece üç galibiyet aldı

        Süper Lig'in önceki sezonlarında iç sahada rakiplerine geçit vermeyen Gaziantep FK, bu sezon taraftarı önünde sadece 3 maçtan galip ayrıldı.

        Ligin 6. haftasında İstanbulspor'u 2-0, 9. haftada Bitexen Antalyaspor'u 1-0 ve 11. haftada ise Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, galip geldiği maçlarda kalesinde gol görmemesi dikkati çekti.

        - Gaziantep'in gol umudu Dragus olacak

        Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus, ligde 7 gol sayısına ulaştı.

        Takımın en skorer oyuncusu olan ve bir de asisti bulunan Dragus, teknik direktör Sumudica'nın gol yollarında en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

        Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı 6 farklı karşılaşmadan sadece Trabzonspor'a karşı yenildi.

        - İki oyuncu yok, dört oyuncu sarı kart sınırında

        Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarda bulunan Bikel ve Gradel, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Dragus ve Markovic, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 21. haftasında deplasmanda oynanacak EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

        Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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