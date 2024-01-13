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        Şehit Uzman Çavuş Gün'ün cenazesi Gaziantep'e getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün naaşı, Gaziantep'e getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:34
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        Şehit Uzman Çavuş Gün'ün cenazesi Gaziantep'e getirildi
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün naaşı, Gaziantep'e getirildi.

        Şırnak'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Gün'ün (28) Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzunda cenaze aracına konuldu.

        Şehit Gün'ün naaşı, babası Süleyman, annesi Hatice, kardeşleri Eda, Sena, Mustafa ve yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, CHP Gaziantep milletvekilleri Melih Meriç, Hasan Öztürkmen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

        Asri Mezarlık morguna götürülen Gün'ün naaşı, Nakıboğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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