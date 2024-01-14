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        Gaziantep ve çevre illerde camilerde şehitler için dua edildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te camilerde dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 09:24 Güncelleme: 14.01.2024 - 09:24
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        Gaziantep ve çevre illerde camilerde şehitler için dua edildi
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te camilerde dua edildi.

        Gaziantep'te sabah namazında il genelindeki camilerde, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        - Malatya

        Darende İlçe Müftüsü Hüseyin Şen, tarihi Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi'nde, sabah namazı sonrasında, okunan hatimlerin ve fetih surelerinin duasını yaptı.

        Çok sayıda gencin katıldığı programda, caminin içi Türk bayraklarıyla donatılarak şehitlere rahmet dilendi.

        Bazı vatandaşlar da Türk bayrağını öperek dua etti.

        Namaz sonrası Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından cami cemaatine çorba ikram edildi.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da da Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Cami'sinde toplanan vatandaşlar, namaz kıldı.

        İl Müftüsü Ramazan Tolan, namazın ardından şehitler için dua etti.

        - Kilis

        Kilis'te de sabah namazının ardından camilerde, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

        Şakir Atik Camisi'ne gelen vatandaşlar, sabah namazının ardından dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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