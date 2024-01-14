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        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan TÜMOSAN Konyaspor müsabakasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 19:01 Güncelleme: 14.01.2024 - 19:01
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        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan TÜMOSAN Konyaspor müsabakasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

        Deneyimli teknik adam, Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği İrfan Can Kahveci ve Joshua King'i Gaziantep'te yedek soyundurdu.

        Kartal, Kalyon Stadı'ndaki karşılaşmada Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Cengiz Ünder ve Dzeko 11'ini sahaya sürdü.

        Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Leonardo Bonucci, Michy Batshuayi, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan isimler oldu.

        - Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile ilk maçında

        Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşısında maç kadrosunda yer aldı.

        Lisansı çıkarılan 36 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

        - Gaziantep FK cephesi

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımını karşılaşmaya Nita, Nkoulou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Furkan Soyalp, M'Bakata, Markovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Ogün Özçiçek, Dragus 11'iyle çıkardı.

        Kırmızı-siyahlıların yedek kulübesinde ise Batuhan Ahmet Şen, Jevtovic, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Bahadır Gölgeli ve Riascos yer aldı.

        Güneydoğu ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Bikel ve Gradel, kadroda yer almadı.

        - Taraftarlardan yoğun ilgi

        Fenerbahçe'yi ağırlayan Gaziantep FK'nin taraftarları, tribünleri doldurdu.

        Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından karşılaşmanın biletlerinin tamamının satıldığı duyuruldu.

        Her iki takımın taraftarı, soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

        - Şehitler unutulmadı

        Gaziantep FK'li futbolcular, maçtan önce ısınmaya üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtle çıktı.

        Taraftarlar ise maçtan önce "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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