Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica, maç boyunca iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 22:21 Güncelleme: 14.01.2024 - 22:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica, maç boyunca iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

        Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe ile aynı seviyede bir futbol oynadıklarını belirtti.

        Maça ilgi gösteren taraftarlara da teşekkür eden Sumudica, şöyle konuştu:

        "Bugün takımın ruhunu kazandık. Fenerbahçe ile kendimizi finansal ve kadro olarak kıyaslayamayız. Benim oyuncularım onlar kadar mücadele etti. Taktiksel olarak çok iyi kapattık. Maçın sonu benim için sürpriz oldu, rakip takım çok sevindi, 1-0'a rağmen Real Madrid'e karşı kazanmış gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi... Benim için bu daha iyi, bu maçtan gerçekten korktuklarını gösterdiler. Fenerbahçe 3-0, 5-0, 7-0 gibi sonuçlar aldığı için bugün gerçekten acı çekti. Rakibimiz büyük olmasına rağmen gerçekten acı çektirdik."

        Takımının oyunundan mutlu olduğunu ve ligde kalmak için puan toplamaya ihtiyaç duyduklarını aktaran Sumudica, EMS Yapı Sivasspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarına odaklandıklarını dile getirdi.

        Kulüp başkanıyla transfer görüşmesi gerçekleştireceklerini belirten Sumudica, takıma bir orta saha oyuncusu kattıklarını, 2 transfer daha yapacaklarını ifade etti.

        Sumudica, bir basın mensubunun Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "İstediğimiz bir zemin olmamasına rağmen futbol oynamaya çalışan bir Fenerbahçe vardı." sözlerine ilişkin sorusuna yönelik, şunları kaydetti:

        "İsmail hocanın saygı duyması gerekiyor. Sadece taktik ve futbolla ilgili konuşması gerekiyor. İstiyorlarsa Fenerbahçe stadında da oynayabiliriz. Federasyondan bir izin çıkarabilirlerse isterse bütün maçları orada oynayalım, biz de burada oynuyoruz. Hocanın şehre ve kulübe saygı göstermesi gerekiyor. Profesyonel anlamda baktığınız zaman zeminle ilgilenmemesi gerekiyor. Sahamız böyle istiyorsa gider şehrin başka bir yerinde oynarız. Biz burada oynuyoruz ve onun da kabul etmesi gerekiyor. Biz Sivas'a gideceğiz belki hava -8 derece olacak ve orada puan kaybedince bu benim bahanem mi olacak?"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        1 attı 3 aldı!
        1 attı 3 aldı!
        Önce kadro dışı sonra fesih kararı!
        Önce kadro dışı sonra fesih kararı!
        MİT'ten Suriye'de PKK'ya operasyon! 23 terör hedefi imha edildi
        MİT'ten Suriye'de PKK'ya operasyon! 23 terör hedefi imha edildi
        Turist çift hareketsiz halde bulundu
        Turist çift hareketsiz halde bulundu
        "Adana'daki gibi olmadı"
        "Adana'daki gibi olmadı"
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Şehitlerimiz için son görev
        Şehitlerimiz için son görev
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Çevre kirliliğine neden olan firmaya para cezası!
        Çevre kirliliğine neden olan firmaya para cezası!
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından
        Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından
        Gaziantep FK - Fenerbahçe : 0-1
        Gaziantep FK - Fenerbahçe : 0-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar