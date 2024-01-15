Gaziantep ve çevre illerdeki okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Gaziantep Hüsnü Dumlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bayrak töreni öncesi okulun önünde sıraya girdi.

Öğrenciler daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler sınıflarına geçti.

- Malatya

Malatya'da okullarda öğrenciler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğretmenler Ortaokulu'ndaki törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Pençe Kilit Harekat bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada kahraman evlatlarımızın şehit düşmesi bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğmuştur. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun." ifadesini kullandı.

- Adıyaman

Adıyaman'daki Türkiye Petrolleri Ortaokulu'nda öğrenciler şehitler için saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunduğu program sonrası okulun konferans salonunda, "İlk dersimiz şehitlik" etkinliği düzenlendi.

Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da da şehitler için okullarda bayrak töreni öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.