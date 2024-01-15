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        Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü

        Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:15
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        Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü
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        Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Tekstilkent Mahallesi Şehreküstü Sokak'ta, iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet Şerif Şahin (19), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince, kentteki Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlı ya da şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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