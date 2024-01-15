Gaziantep'te başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi yakalandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde bir okulda yapılan ehliyet sınavı esnasında C.A. adlı kişinin şüpheli hareketler sergilediğinin sınav görevlileri tarafından ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin soruşturmasında I.K. adlı kişinin yerine sınava girdiğini tespit etti.
Şüpheliler C.A. ve I.K. hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yasal işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.